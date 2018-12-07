中企收購智利鋰業巨頭股份 俄媒：中國想壟斷「21世紀的石油」

俄媒報導，中國正在建立「21世紀的石油」市場的壟斷優勢。（法新社）

2018-12-07 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕智利聖地亞哥證券交易所3日宣布，中國企業「天齊鋰業」以40.66億美元收購智利鋰業巨頭「智利化工礦業公司」（SQM）23.77%的股份。有俄媒分析，鋰被稱作「21世紀的石油」，而SQM正是世界上最大的鋰生產商，這起收購意味著，中國距全球鋰開採市場的壟斷地位，又更近了一步。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，鋰是生產計算機、手機、電動汽車充電的電池等各種電子產品的必需金屬，有著「21世紀的石油」的美譽，因此，對中國來說，重要的是如何控制這個對全世界都如此重要的原料。

報導指出，SQM是世界上最大的鋰生產商，佔據全球產量的近4分之1；而具有全球第二大鋰生產量的雅寶公司（Albemarle Corp），天齊鋰業也享有其股份。加上天齊鋰業自己的產量，這家中國企業，將控制著這種貴重金屬全球市場產量的70%。

報導稱，中國的鋰儲量在全球排名第五，國內卻有80%的鋰需求是從國外進口，中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英解釋，中國的鋰儲量雖不低，「但是在生產需求的方面是遠遠不夠的」，因此需要更多的鋰。

劉英認為，未來全球將逐漸放棄石油，而改採用以電能為主的新能源，所以，對鋰的需求只能是不斷增長，故鋰很有可能成為「21世紀的石油」。壟斷鋰市場，就擁有著相當誘人的未來。

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