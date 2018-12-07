報復孟晚舟被捕 中國恐以軍售台灣為由報復抓美企主管

華為財務長孟晚舟被捕，有專家警告，中國政府恐以軍售台灣為由，抓波音或雷神高層主管當做人質報復。（法新社）

2018-12-07 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，令美中關係再次緊繃，有專家警告，中國政府恐以軍售台灣為由，抓捕波音（Boeing）或雷神（Raytheon）高層主管當做人質報復。

據《法新社》報導，川普與習近平在阿根廷共進晚宴，上演貿易戰和解戲碼時，華為財務長孟晚舟就在加拿大被逮，美國國安顧問波頓（John Bolton）指出，他事前就從司法部門得知加拿大即將逮捕孟晚舟，但他不確定川普在與習近平會面前是否知道，有媒體報導，美國擬以孟晚舟當作與中國貿易談判的籌碼，不過白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱兩件事毫不相干。

總部位於上海並專注於消費行業的市場研究集團CMR董事總經理萊恩（Shaun Rein）在推特上警告，美國科技高層應該擔心訪中時，突遭中國當局逮捕的風險，「如果美國以華為財務長違反伊朗制裁令為由逮捕引渡她，為什麼中國就不能以軍售台灣違反中國法律，逮捕波音或雷神的執行長？」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁路易斯（James Lewis）也稱，華為是中國政府馴養的公司之一，中國政府很可能採取報復，扣押美國公司高級主管做為人質，路易斯甚至直言，「如果我是美國的科技公司高層，本週我不會前往中國。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/