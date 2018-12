「慰安婦」改稱「戰時在妓院工作的婦女」日媒引憤怒

《日本時報》表示,「慰安婦」一詞,考量在戰爭中各地慰安婦的狀況並不相同,因此改稱為「於戰時在妓院工作的婦女」,包括那些違背自由意志向日本士兵提供性服務者。(歐新社)

2018-12-07 10:37

〔即時新聞/綜合報導〕日本歷史最悠久的英語報紙《日本時報》宣布因「可能引起誤解」,故不再使用「慰安婦」(comfort woman)及「強迫勞工」(forced labor)二詞,此舉遭強烈批評企圖竄改歷史。

11月30日時,《日本時報》在一篇報導的編者按中寫道,「慰安婦」及「強迫勞工」可能引起誤解。因二戰時勞工的工作條件及被招募的情況不同,故今後改用「戰爭勞工」(wartime laborers)一詞;至於「慰安婦」一詞,考量在戰爭中,各地慰安婦的狀況並不相同,因此改稱為「於戰時在妓院工作的婦女」(women who were forced to provide sex for Japanese troops before and during World War II),包括那些違背自由意志向日本士兵提供性服務者。

《德國之聲》報導,這篇聲明一經刊登,隨後即遭強烈抨擊。美國亞洲政策焦點中心負責人科特勒(Mindy Kotler)認為,該報並非僅是簡單地改變用詞,而是改變定義,向首相安倍晉三竄改歷史,並指出,東京將繼續使用金錢和外交壓力改變自身的歷史形象,如拆除馬尼拉灣景園酒店旁的慰安婦雕像。

報導引述,據一位不願透露姓名的《日本時報》前雇員表示,該報新政策的錯誤在於試圖將自願賣淫者和被迫在妓院工作者混為一談,這是試圖洗白歷史的不誠實手段。批評者則指出,《日本時報》目前的所有者背後是龐大且富有權勢的電通株式會社,該報公司也負責安倍政府的公關事務。

昨日,《日本時報》刊出一則致歉啟事,表示對於用語的修正,乃是相信這一變化能更好地反應更為客觀的看法,但對於損害與讀者間的信任關係表達歉意,並否認屈服於外部壓力的指責。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/