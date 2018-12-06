嗆完中國再嗆俄羅斯！美艦航行日本海爭議海域

美國導彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell ）在日本海航行，由於該海域是俄羅斯與日本主權爭議之處，勢必會讓俄國感到不滿。（歐新社）

2018-12-06 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍艦過去航行南海與台灣海峽，讓中國氣得跳腳頻頻抗議，昨（5日）導彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）更在日本海航行，由於該海域是俄羅斯與日本主權爭議之處，勢必會讓俄國感到不滿。

據《CNN》報導，美國太平洋艦隊發言人麥克馬爾（Rachel McMarr）表示，該驅逐艦進行了捍衛航行自由的任務。一名美國海軍官員更透露，美國不承認俄羅斯在該海域的主權，因為那裡離國際法所保障的12海里已經很遠了。

據了解，麥坎貝爾號航行的區域靠近「彼得大帝灣」，那裡是日本海中最大的海灣，也是俄羅斯太平洋艦隊的所在地。美國官員指出，這是自1987年以來美軍首次在該處實施航行自由。

官員還說，美俄之間近期因為一連串問題加深了緊張局勢，才會造成美艦採取航行自由的行動。舉例來說，俄羅斯違反了「中程核武條約」，部署多個可以對歐洲造成威脅的導彈，美國則要求俄羅斯遵守條約，否則自己也會退出該條約的約束。另外，俄羅斯日前還扣押了3艘烏克蘭軍方船隻，使得烏克蘭發布戒嚴。

麥克馬爾則指出，美艦航行並不是關於任何時事或針對任何國家，只是表明美國將在國際法允許的任何地方開航，在日本海當然也一樣。雖然麥克馬爾如此回應，但外界都認為美艦近期的航行任務，是在質疑俄羅斯和中國的領海主權。

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