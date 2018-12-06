可搭載核子彈頭 外媒曝北韓秘密升級長程飛彈基地

洲際飛彈示意圖。（法新社資料照）

2018-12-06 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓與南韓、西方世界長年以來的緊張關係，雖在多次元首峰會後大幅改善，朝鮮半島核問題也逐漸朝和平方向邁進，不過外界仍持續關注北韓的大小舉動，有外媒發現，北韓近期持續擴張一重要長程飛彈基地。

美國有線電視新聞網（CNN）公布獨家取得的最新衛星圖像，顯示北韓當局持續升級內陸山區的甬交東（Yeongjeo-dong）長程飛彈基地，北韓專家指出，該基地的位置相當適合架設北韓最新型長程飛彈，甚至可搭載核子彈頭。

雖然美國情報機構及分析師過往已掌握甬交東舊基地相關情報，但最新公布的衛星影像顯示，北韓當局近期在距離該基地舊址僅7英里（約11公里）處出現高度活動證據，並有持續升級基地設施的跡象，這在美方過去公布的情資中是未曾出現過的狀況。

對此，美國國防部發表聲明稱，「我們持續密切關注北韓動態，但不對此情報發表評論」。

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