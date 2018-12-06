不甩霍金生前嚴厲警告！ 中國「天眼」將開始搜索外星人

中國貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（又稱天眼），傳出將在2019年起開始搜尋外星人。（美聯社）

2018-12-06 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼），傳出將無視英國著名物理學家霍金生前「不要接觸外星人」的警告，在2019年起開始搜尋外星人。其實，早在貴州開始建造射電望遠鏡時，霍金就提出多次警告，中國此舉實在「太過冒險」。

根據《新唐人》報導，「中國天眼」的目標，是在種種技術通過驗收後，展開向宇宙搜索外星人的任務。理論上，「中國天眼」能接收到137億光年以外的電磁信號，距離接近宇宙的邊緣。對此，霍金生前一而再、再而三警告中國不要接觸外星人，霍金認為，「天眼」如此大規模的儀器，將使地球更容易被外星人發現，而霍金認為地球被外星人發現的後果，可能是一場浩劫的降臨。

霍金生前曾說，幾乎可推斷宇宙間確實有其他生命體存在，其中不乏具有智慧、可能對人類造成威脅的外星物種。在中國「天眼」探測到來自外星的可疑信號時，霍金就曾警告：「不要回答！不要回答！不要回答！」在中國科學家發現一種能將訊號發送到宇宙中的技術時，霍金又再一次表示該計畫「十分冒險」，呼籲中國停止，不過霍金的警告從未被中國當局正視。

霍金認為，外星人可能會因單純的「資源掠奪」原因而侵略地球，他認為若外星人真的欺上門來，「結果大概就像哥倫布初次踏上美洲，人類的下場不會比目前美洲原住民好到哪裡去。」

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