官方剛說非洲豬瘟疫情已受控 中國又增淪陷區

5日下午4時，中國確定四川省合江縣、陝西省西安市長安區、北京市順義區都爆出非洲豬瘟疫情。（美聯社）

2018-12-05 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕針對非洲豬瘟疫情在中國持續延燒，中國農業農村部官員本月4日才剛表示「疫情總體可控」、「未出現大流行」，沒想到隔（5）日下午再度爆發新疫區。

綜合媒體報導，中國農業農村部副部長于康震4日宣稱，截至本月3日為止，雖然非洲豬瘟疫情持續發生，但整體疫情受到有效控制，已發生的疫情也都受到妥善處置，如及時禁止發生疫情的省分與相鄰省分的生豬跨省外調、關閉生豬交易市場、禁止廚餘餵豬等措施。

然而於5日下午4時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心的報告，確定四川省合江縣、陝西省西安市長安區、北京市順義區都有疫情，該3省市都是新增加的淪陷區，疫情恐仍在擴散。

截至目前，合江縣養殖場有165隻生豬，發病及死亡的有68隻；長安區養殖場有245隻生豬，85隻發病，64隻死亡；順義區養殖場則有2461隻生豬，53隻發病，26隻死亡。

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