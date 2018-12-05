俄機場可能以康德命名惹議 哲學家遭批叛徒

2018-12-05 00:30

〔中央社〕德國哲學家康德在俄羅斯的家鄉可能將當地機場以他的名字命名，意外引發緊張氣氛。有官員將康德貼上「叛徒」的標籤，他的墳墓也遭人噴漆破壞。

康德（Immanuel Kant）出生於普魯士王國統治下的柯尼斯堡（Konigsberg），並在這裡度過大半人生。柯尼斯堡在第二次世界大戰後落入蘇聯掌控，並改名為加里寧格勒（Kaliningrad）。如今它是俄羅斯最西端城市，今年還主辦過世界盃足球賽的比賽。

加里寧格勒的機場命名網路票選活動中，一直是康德領先，直到最近才有了變化。這座機場目前以鄰近村莊為名，稱為哈拉波羅夫（Khrabrovo）機場。

這座機場可能以康德為名，引起一些人憤怒抗議，有官員抨擊康德是「懼俄人士」。但並無歷史證據顯示，這位哲學家對俄羅斯帝國懷有強烈情緒。

在地方媒體發布的一段影片中，一名俄羅斯高階海軍軍官強烈呼籲軍人不要投給康德，因為康德「背叛他的母國」。

身為西方思想中心人物的康德，如今在票選的排名已大跌，並落後俄羅斯帝國女皇伊莉莎白‧彼得羅芙娜（Empress Elizabeth Petrovna）。這位女皇的軍隊曾在1758年占領柯尼斯堡，5年後又棄守。

在俄羅斯帝國短暫統治期間，康德曾要求女皇允許他在當地大學授課，但他的請求信從未寄出。

影片當中的俄羅斯海軍軍官說：「為了在大學求得一職，他（康德）貶低身分，好讓自己能夠授課和寫些奇怪的書，今日在場的每個人都沒讀過這些書。」

當地媒體指認，這名軍官是波羅的海艦隊（Baltic Fleet）參謀長海軍中將穆卡梅欽（Igor Mukhametshin）。

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