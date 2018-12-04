她穿著無袖上衣 被澳洲國會以「過度裸露」趕出去...

澳洲記者、政論節目主持人卡爾韋拉斯（Patricia Karvelas），在澳洲國會聆聽議員質詢時被要求離開現場，因為她穿的這件無袖上衣「過度裸露」。（圖擷自Patricia Karvelas推特）

2018-12-04 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）記者、政論節目主持人卡爾韋拉斯（Patricia Karvelas），近日在澳大利亞國會聆聽議員質詢時被要求離開現場，因為她穿的無袖上衣「過度裸露」，如此誇張的事情讓澳洲網友們莫不義憤填膺。

據《BBC》報導，卡爾韋拉斯透露，當時一名有禮貌的行政人員走到她身邊，向她說明這套衣服「露出太多肩膀」，需要蓋住更多裸露的地方。雖然卡爾韋拉斯質疑這個要求，並認為她的服裝符合議會標準，卻還是被趕了出去。

按照澳洲國會官網的說法，服裝標準屬於「個人判斷」的範疇，最後可否被接受取決於議長的決定。對此議長史密斯（Tony Smith）表示，他會針對此事展開調查。

澳洲推特上的網友們看到卡爾韋拉斯的遭遇後，紛紛怒不可遏，怒斥這根本是在用父權制的性別歧視來貶低女性，更有網友上傳裸露手臂的照片，並加上了「#ShowUsSomeArm」的標籤，力挺卡爾韋拉斯穿著無袖上衣的權利。

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