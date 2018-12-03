蓋得夠牢固！ 美國阿拉斯加7級強震竟沒建物倒塌

美國阿拉斯加7級強震竟沒建物倒塌，最嚴重的狀況是道路坍塌。（美聯社）

2018-12-03 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州（Alaska）上月30日發生規模7.0的大地震，雖造成道路嚴重坍塌，但卻沒有發生災難性的建築物倒塌狀況，原因要歸功於阿拉斯加州在興建建物時有一套嚴格的標準，才讓這次的大地震減少許多傷亡。

綜合外媒報導，美國地質調查局地球物理學家保羅卡魯索（Paul Caruso ）表示，像這樣地震強度高達7級的大地震，造成的傷亡一定更嚴重，所幸阿拉斯加州政府及民眾已為大地震做好萬全準備，採用最嚴格的標準來建造建築物以抵禦地震。

《舊金山紀事報》報導，阿拉斯加地震危害安全委員會成員斯特林（Sterling Strait）說：「阿拉斯加州使用國際建築規範是最標準的，該規範嚴格要求建築物的設計，加強結構連接，例如樑和柱，以抵抗振動造成的損壞。」

安克雷奇市市長伊森（Ethan Berkowitz）表示，強震過後建築物的損壞程度算小，房屋沒有倒塌的狀況，僅內部牆壁出現裂痕，抑或水管爆裂等，並沒有傳出有人員死亡的消息，唯一最嚴重的狀況是城市以北的道路受到嚴重破壞，伊森說，該市正在慢慢復原中。

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