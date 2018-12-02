美第五艦隊司令陳屍於寓所 傳疑似自殺

國第五艦隊司令兼中央海軍司令斯迪爾尼中將被發現陳屍於巴林的寓所內。（歐新社）

2018-12-02 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國第五艦隊司令兼中央海軍司令斯迪爾尼中將（Vice Admiral Scott Stearney）被發現陳屍於巴林的寓所內，美國海軍已展開調查，有官員透露中將死因是自殺。

綜合美國媒體報導，巴林當地時間1日，現年58歲的美國第五艦隊司令斯迪爾尼中將被發現在家中身亡，美海軍作戰部長理察森上將（John Richardson）在聲明中指出，斯迪爾尼是一名出色的海軍戰士，他是我們所有人的好朋友，這起死訊對於其家人、第五艦隊乃至於整個美國海軍都是毀滅性打擊，海軍刑事調查部門及巴林已就這起事件展開調查。

有官員向《CBS新聞》（CBS NEWS）透露，斯迪爾尼中將「明顯死於自殺」（apparent suicide），不過認為並未牽涉刑事問題，第五艦隊副司令施里斯少將（Paul Schlise）已接任司令一職。

第五艦隊是美國海軍六大艦隊之一，轄區範圍從波斯灣、紅海、阿拉伯海，到東非肯亞的印度洋海域一帶，司令部設置於巴林，主要負責中東地區船隻的安全。

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