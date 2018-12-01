巴黎「黃背心」抗爭第三波 警民爆發衝突129人被捕

法國黃背心運動示威進入第3週，預計有3.1萬人參加這起抗議行動。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國「黃背心」（yellow vest）運動在今（1）日掀起第3波街頭示威行動，民眾要求總統馬克宏（Emmanuel Macron）為燃油稅高漲一事下台，目前累積至少129人被逮捕。
綜合外媒報導，本次是繼11月17日及24日後，民眾在巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）展開的第3波示威抗議，預計國內有約3.1萬人參加，而巴黎也派出5000名警察嚴陣以待，相較上週多出2000人，因為警方先前已預料會發生衝突事件。
報導指出，現場部分示威者和防暴警察發生衝突，警方使用閃光彈、催淚瓦斯及強力水砲驅散民眾，讓凱旋門周圍籠罩在濃煙之中；民眾則以彈弓射石頭等方式攻擊警察。警方表示，目前已有6名警察和14名抗議民眾受傷。
據了解，馬克宏為此承諾會展開3個月的全國性會談，討論如何在不懲罰窮人的情況下，讓法國能轉型成「低碳經濟體」，不過卻未得到抗議民眾的信任。一名30歲的農夫態度堅定，「我們要的是有形的回應，而不僅僅是虛無飄渺的欺騙手段。」
台灣外交部領事事務局也發布公告，呼籲國人盡量避免前往巴士底廣場或民族廣場沿路一帶。
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參加示威的抗議人士眾多，將巴黎街道擠得水洩不通。（歐新社）
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在示威抗議期間，街道上的許多車輛著起熊熊烈火。（歐新社）
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警方試圖以強力水砲驅趕示威民眾。（歐新社）
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抗議民眾與警方發生數起激烈衝突。（歐新社）
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