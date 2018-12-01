埃及不斷找到木乃伊振興觀光 今年觀光人數暴增55.1％

2018-12-01 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕埃及文物部28日在臉書上宣布又發現了8具木乃伊，據聯合國報告指出，雖埃及受「阿拉伯之春」影響後旅遊人數下滑，但近期利用古文物來振興觀光成效十分良好，埃及是2017年觀光人數增長最快地方。

綜合外媒報導，這8具木乃伊在達舒爾金字塔（Dahshur Necropolis）和法老阿蒙涅姆赫特二世金字塔（King Amenemhat II）附近被發現，木乃伊上覆蓋著一層以藍、紅顏色彩繪的紙箱。

《福斯新聞》報導，埃及文物部表示，該木乃伊可追溯公元前664至332年；埃及最高文物委員會秘書長瓦齊裡（Mostafa Waziri）則說：「其中3具木乃伊狀況良好。」

《CNN》報導，埃及繼2011年的「阿拉伯之春」革命浪潮過後，許多遊客避之唯恐不及，重創該國旅遊業，但經由埃及政府及相關部門努力推動觀光發展、以古文物吸引遊客前往旅遊。聯合國報告指出，截至今年8月，相較2017年國際觀光遊客的人數，埃及增長了55.1％，是2017年所有國家中觀光人數增長最快地方。

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