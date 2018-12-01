中國又出狠招！ 竟大規模逼新疆人民與境外配偶離婚

中國政府在新疆大舉打壓少數民族，圖為巡邏中的中國警察。（法新社）

2018-12-01 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆廣設再教育營，關押逾百萬少數民族，當局對此矢口否認，辯稱是在職業培訓機構內協助少數民族適應社會。隨著越來越多倖存者現身說法，新疆真相逐漸浮現，但當局近日又出惡步，大規模逼迫遭關押者向境外配偶離婚，避免海外人士聲援被羈押的親人。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國當局雖長年否認外界對於「再教育營」的指控，但紙包不住火，越來越多倖存者及親屬跳出來述說親身經歷，也有不少媒體記者冒險取得客觀證據，國際社會對中國方面的壓力水漲船高，讓新疆當局再下狠招，逼迫被羈押者與身在海外的配偶、親屬離婚或脫離關係，以求阻撓海外人權團體的跨國救濟行動。

《自由亞洲電台》指出，越來越多海外維吾爾族或哈薩克族人士向該報披露，新疆當局正積極壓迫遭關押者「主動」向海外配偶離婚，當地人士受訪表示，一旦離婚，這些海外配偶便失去了與遭關押者間的法律關係，因而無法起訴政府，也提不出相關要求，是中國當局對境內少數民族進行的「斷後路」狠招。

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