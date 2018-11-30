7旬男屢挖人祖墳 最終慘死墳上

2018-11-30 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕73歲的中國河南葉縣男子馬留成，過去經常挖人祖墳，後與受害家屬發生衝突，慘死墳上。

綜合中媒報導，馬留成曾3度破壞徐家祖墳。第一次是2017年9月，徐家人發現父母的墳墓被砸壞，事發後大哥徐義明不再外出工作，且經常前往墓地巡視。今年1月19日，徐家父母的墳再度被挖，這次徐家人在母親棺材蓋上發現睡著的馬留成，馬上拍照存證，並找來村支書（中國農村的主要負責人）和擔任馬留成監護人的侄子馬根相。

報導表示，當時徐家和馬留成的侄子簽下一份保證書，要求類似事件不得再發生，然而3月徐義明在晚間巡邏時，發現馬留成又來挖徐家祖墳。當時馬留成拿木棍朝徐義明攻擊，徐順勢奪下木棍，朝馬重打，隨後通報家人。眾人將馬留成抬回家後，卻發現他已經斷氣，徐義明於是自首報警。

報導提及，73歲的馬留成過去曾是風水老師，常幫村民占卜，但其侄子表示，馬留成有精神疾病，之前也曾挖過自家祖墳，並希望法院依法審理，要求徐家給予一定精神賠償。徐家人聽到這番話後直呼，「挖祖墳，還害家人坐牢，這是什麼道理？」律師趙星認為，徐義明屬正當防衛，不構成故意傷害罪，開庭時將為他作無罪辯護。

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