糗！小米創辦人演示語音助理 這個問題讓他們都沉默了...

雷軍問了個數學問題，小愛直接沉默。（圖翻攝自梨視頻）

2018-11-30 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國手機品牌小米的創辦人雷軍28日出席小米AIOT開發者大會，會中他演示小米的語音助理「小愛」，但小愛不知為何牛頭不對馬嘴，甚至直接沉默，讓雷軍相當尷尬。

《梨視頻》報導，一開始雷軍問小愛「你能做什麼」，結果小愛回答「人家還小嘛，這個問題太難了」，雷軍瞬間露出尷尬笑容，馬上再問一次，這次小愛給出正確答案「我可以為你打電話、查天氣，還可以控制手機APP」，雷軍這才滿意。

接著雷軍繼續演示，但因為剛才小愛出糗，讓他發問時稍微有些猶豫，他問了「小愛同學你是誰」，小愛一次就給出了正確答案，但接下來的回應卻讓雷軍頭大，他問小愛「三個馬叫什麼」，小愛回「驫」，但雷軍問「三個木叫什麼」，小愛卻亂回答「木三分」，甚至還說起SHE的歌詞「你是電、你是光、你是唯一的神話」，底下來賓一陣爆笑，雷軍不死心又重複問，結果小愛回了無意義的言詞，讓雷軍無奈說「小愛同學，是不是每次演示的時候你都出錯」。

最後雷軍問小愛「125+357+567等於多少」，結果小愛直接陷入沉默，雷軍只好笑稱「小愛同學已經停止工作了」，相當尷尬。

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