中國公布改革開放傑出百人榜 「他」沒上榜讓網友好意外

2018-11-28 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國為慶祝改革開放40週年，舉行一系列活動，中國官媒《人民日報》日前也宣佈「關於改革開放傑出貢獻擬表彰對象」，100人名單中可見各行各界的知名人物，但有媒體發現曾在中國大量投資的香港首富李嘉誠，卻沒有上版，引起熱議，也讓不少網友覺得意外。

綜合媒體報導，26日《人民日報》貼出改革開放的傑出貢獻名單，100人名單中可見體育、經濟、電子商務、藝文、醫學等各領域傑出人物，卻沒看見李嘉誠的名字。對此，香港時事評論員劉銳紹指出，這份100人傑出名單明顯出於「功利主義」文化，中國依照有利於政治標準來選人。他認為，對一些人士，就算你一世有功，但只要你一刻「有錯」、對當局顯示不服從者，就要被排斥。

李嘉誠近年來拋售在中國、香港的資產，也將投資重心從中國紛紛轉往海外，劉銳紹指出，撤資的舉動被中國視為不義，更在香港政治方面與北京唱反調，因此讓他無緣入版。

李嘉誠沒有上榜也引起網友熱烈討論，有人認為中國對李嘉誠「無情無義」，也有人說：「老共向來忘恩負義，連一些阿貓阿狗都可以上榜，就知道這個榜有多爛」，更有人慶幸李嘉誠沒上榜，「可以證明他沒有紅色背景，而作為一個生意人來說能左右逢源」。

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