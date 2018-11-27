兩韓關係解凍後 南韓擬再買彈道飛彈預警雷達

南韓當局計畫再購買2部以色列製造的彈道飛彈預警雷達系統。圖為南韓軍隊。（歐新社）

2018-11-27 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓關係自今年初以來快速改善，儘管如此，南韓當局仍計畫再購買2部以色列製造的彈道飛彈預警雷達系統，加強防空能力以應對北韓威脅。

綜合外媒報導，南韓國防部長今（27）日主持召開防衛事業促委會第116次會議，會上決定再買2部以色列ELTA公司的「青松Block C」（Green Pine Block C）雷達系統，估計耗資3300億韓元（約新台幣90億元）。

報導指出，「青松Block C」雷達探測距離800公里以上，超過先前所購「青松Block B」雷達的600公里以上，兩者同為上升段反飛彈雷達。

南韓國防採購計畫管理局（DAPA）發聲明表示，這採購項目旨在提高南韓「在初期階段遠距離探測和追蹤彈道飛彈」的能力。聲明並未提到北韓。

當天會議也提到南韓求購波音公司P-8A「海神」海上巡邏機的談判結果，美國政府今年內將與南韓軍方簽約，以對外軍售形式出售6架「海神」，單價為2100億韓元（約新台幣57億元）。

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