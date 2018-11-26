飛6個月探究火星變化！美國「洞察號」預計明天登陸

火星為八大行星當中的類地行星，外觀呈現橘紅色。（美聯社）

2018-11-26 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國火星探測器「洞察號」（InSight）5月發射升空，預計美東時間26日下午2點47分（台灣時間27日凌晨3點47分）登陸火星，預計將探索埃律西昂平原（Elysium Planitia），此地被美國太空總署（NASA）喻為「火星上最大的停車場」。

綜合外媒報導，當「洞察號」開始進入火星大氣層時，噴氣推進實驗室（JPL）的工程師將收到信號，太空船將以時速約1萬9794公里的速度衝向火星表面，隔熱罩在120秒內會因空氣阻力摩擦升溫至攝氏1482度，接著兩分鐘內超音速降落傘將開啟，以幫助「洞察號」減速。

假設一切順利，美東時間27日中午12點1分（台灣時間28日凌晨1點1分），科學家將收到「洞察號」發出的運行信號，代表它已開始在火星表面執行任務；「洞察號」能收集固體數據，預計將探索火星赤道以北的埃律西昂平原，值勤時間約為2年，接著將永久待在火星。

美國太空總署指出，「洞察號」任務在於確定火星組成物質，已及探明火星從40億年前運行至今的變化過程，過去火星可能看起來與地球相似，古代岩石中的磁化反應表明它具有像地球一樣的全球磁場，磁場由翻騰的地幔和金屬核心驅動。

太空總署表示，磁場能保護火星免受太空輻射影響，也可能使液態水匯集在火星表面，但距今30億年前卻開始出現變化，不但50%大氣層被太陽風吹走，磁場減弱，水也蒸發了，「洞察號」也要試著找出原因。

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