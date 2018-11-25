詐欺通緝犯太美狂歪樓 網友：我願意被騙

中國四川省綿陽市警局近日公布一組詐騙集團嫌疑犯的照片，希望民眾協助舉報，但其中一人網友看了卻狂歪樓直呼，「我願意被騙」。（圖擷取自「平安綿陽」微博）

2018-11-25 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省綿陽市警局，近日公布一組詐騙集團嫌疑犯的照片，希望民眾協助舉報，但其中一人網友看了卻狂歪樓直呼，「我願意被騙」。

綿陽市警局20日在其微博「平安綿陽」，貼出一組上月破獲的詐騙集團在逃嫌疑犯的照片，該詐騙集團4月開始在酒吧、茶樓陸續犯案，警方公布照片，希望民眾共同舉發，早日將嫌疑犯逮捕歸案，但其中一張照片，網友看了卻被其外表吸引，紛紛歪樓惋惜，「卿本佳人，奈何做賊」。

照片引發網友熱烈討論，「圖7突然畫風不一樣了...連名字畫風都不一樣...」、「我一個女的被圖七迷住了」、「越漂亮的女人越會騙人，金大俠果然沒有騙我」、「給圖七騙了可以理解，其他的不能理解」、「你在家好好待著不好嗎？我可以搬磚掙錢養你，可惜了」、「不犯法憑這張臉也可以找一個好工作吧！」、「卿兒沒有騙我的錢，她偷了我的心」、「證件照都這樣了，快自首再出來做網紅啦！」、「圖7：待我出獄之日，便是出道之時！」

不過，也有網友一語驚醒夢中人說，這女子是詐騙集團疑犯，怎知道照片沒動過手腳？

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