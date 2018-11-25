分析民進黨慘敗關鍵... 日媒：台灣長期低薪惹民怨

蔡英文辭掉黨主席。（資料照）

2018-11-25 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選民進黨慘敗，日媒《每日新聞》分析指出，蔡政府執政後首次大型選舉慘敗，蔡英文辭去民進黨主席，造成民怨四起的原因，恐與台灣長期低薪有關。

日本《每日新聞》以「民進黨在『聖地』敗北，蔡政府的支持者失望」為題，指民進黨大潰敗，蔡辭黨主席，將讓下屆總統大選的動向變得難以預測，該評論認為民進黨恐輸掉2020總統大選。

文中提到，民進黨在1998年就執政高雄，是民進黨的「聖地」，不料此次輸掉高雄，對民進黨是一大打擊，其他縣市也都大慘敗，主因恐和職場長期低薪、年輕失業率有關。

分析指出，台灣因為職場長期低薪，台灣民眾早已對政府相當不滿；台灣總失業率雖僅3.76%，但20~24歲年輕人的失業率卻高達12.29%。來自高雄三民區的38歲英文補習業者許婉真感嘆，「對蔡政權有期待，但景氣完全沒有好轉」。

報導也點出兩岸關係是蔡政權的弱點，雖然民進黨在選戰中提醒，假新聞干預台灣選舉等問題，但未能藉此挽回劣勢。反觀國民黨在韓國瑜的人氣帶領下，從11月起支持率起死回生。

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