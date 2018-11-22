老外也怕親戚問東問西 感恩節嘴砲交戰守則IG瘋傳

2018-11-22 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人每到農曆過年，都要面臨親戚詢問工作、愛情等問題。西方國家的人們雖然沒有農曆過年，感恩節團圓同樣會遇到各種詢問，最近IG上因此出現一套感恩節交戰守則，讓網友可以面對親戚的各式拷問。

最近「9GAG」在IG貼出一連串的感恩節交戰守則，讓網友們在感恩節與親戚團圓時，不但可以從容面對各種問題，還能用幽默、挖苦反將一軍。當被親戚問到為什麼你還沒有工作時，可以反問「那為什麼你還沒結婚？」當被問到哪時候打算生小孩時，則可以回嗆「我不想犯跟你一樣的錯。」

這些感恩節交戰守則不只包含工作、感情方面的問題，就連一些瑣碎的生活相關問題也可以應付。如果被親戚質疑為何要刺青，可以回嗆他的婚姻，「我想我需要一些比你的婚姻更長久的東西。」假如有親戚問你為什麼還不去考駕照，則可以回答「你沒有看到我的私人司機嗎？」

這樣的感恩節交戰守則在剛貼出40多分鐘，就引來10萬人按讚，許多網友看了都熱議「笑死。」、「超酸。」、「太黑暗了！」、「我超愛挖苦別人。」

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