用雨傘拉小提琴 倫敦皇家愛樂用乘客遺失物演奏樂曲

英國倫敦皇家愛樂樂團最近在地鐵站演奏樂曲。（圖擷自Vimeo）

2018-11-22 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕有些健忘的人常會將物品留在公共場所，英國倫敦皇家愛樂樂團（Royal Philharmonic Concert Orchestra）最近突發奇想，用遺失物來演奏樂曲，呼籲失主將火車站的遺失物領回。

綜合外媒報導，倫敦皇家愛樂樂團最近在英國地鐵進行了一場演奏，樂曲名為「對我的前主人的頌歌（An Ode To My Former Owner）」，演奏中他們還加入乘客遺留在火車站的失物，這些失物從雨傘、衝浪板、輪胎到打氣筒都有。皇家愛樂樂團表示，他們在演奏中相當開心，也希望能讓這些失物與主人重逢。

報導指出，英國火車乘客在一年裡（去年11月到今年11）共遺失了3800萬件商品，而且總價值約為9億英鎊（約356億新台幣），但最後有1/4的東西都沒有認領。人們最常在火車上遺失的物品為背包、皮夾、雨傘、鑰匙、手套。

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