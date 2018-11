用雨傘拉小提琴 倫敦皇家愛樂用乘客遺失物演奏樂曲

英國倫敦皇家愛樂樂團最近在地鐵站演奏樂曲。(圖擷自Vimeo)

2018-11-22 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕有些健忘的人常會將物品留在公共場所,英國倫敦皇家愛樂樂團(Royal Philharmonic Concert Orchestra)最近突發奇想,用遺失物來演奏樂曲,呼籲失主將火車站的遺失物領回。

綜合外媒報導,倫敦皇家愛樂樂團最近在英國地鐵進行了一場演奏,樂曲名為「對我的前主人的頌歌(An Ode To My Former Owner)」,演奏中他們還加入乘客遺留在火車站的失物,這些失物從雨傘、衝浪板、輪胎到打氣筒都有。皇家愛樂樂團表示,他們在演奏中相當開心,也希望能讓這些失物與主人重逢。

報導指出,英國火車乘客在一年裡(去年11月到今年11)共遺失了3800萬件商品,而且總價值約為9億英鎊(約356億新台幣),但最後有1/4的東西都沒有認領。人們最常在火車上遺失的物品為背包、皮夾、雨傘、鑰匙、手套。

