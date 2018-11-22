美男多次性侵迷你馬 怕染病還戴套做愛

2018-11-22 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有位21歲男子薩爾多（Nicholas Sardo），一週至少性侵一隻名叫「傑克G」（Jackie G）的雄性迷你馬4次，且擔心馬兒會傳染疾病，還自稱都會戴套做愛。

綜合外媒報導，「傑克G」被薩爾多一名親戚養在家族的牧場裡，不料卻成為薩爾多解決性需求的對象。日前，有位女子在牧場中，親眼目睹薩爾多性侵「傑克G」，遂通報警方，而薩爾多也向該名女子坦承，一週至少四次性侵「傑克G」。

警方審訊薩爾多後透露，薩爾多因深怕「人馬交」會染上傳染病，所以堅持每次都會戴保險套；此外，還有名證人指出，曾撞見薩爾多猥褻「傑克G」。目前薩爾多被依4項虐待動物及與動物性交等罪名起訴。

美國佛羅里達州有位21歲男子薩爾多（Nicholas Sardo），一週至少性侵一隻名叫「傑克G」（Jackie G，圖）的雄性迷你馬4次。（翻攝自臉書「Marion County Sheriff's Office」）

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