3歲男童臉燙傷 父母信偏方「敷貓毛」反害感染

中國一名小孩臉部被開水燙傷後，其父母不但未送醫反而還相信偏方，拿貓毛敷在小孩傷口上治療。（圖擷取自微博）

2018-11-21 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名小朋友臉頰被開水燙傷後，其父母竟誤信偏方，將貓毛敷在小孩臉上，結果小孩的臉不僅遭到感染，臉上一坨貓毛還讓他看起來就像是「黏著一片狼皮」。

綜合中媒報導，中國廣東一名3歲的小朋友日前因被開水燙傷，臉頰疼痛紅腫，不料其家人未在第一時間送醫，反而相信偏方，將家裡貓的毛剃下，敷在小朋友臉上「治療」，結果3天後小孩的臉不但遭到感染，黏在傷口上、大片面積的貓毛，反而讓小孩看起來像黏著狼皮，模樣駭人，這時父母才嚇得趕緊將小孩送醫急救。

醫生表示，過去曾有許多奇怪的偏方，標榜能有效治療燙傷，例如在受創部位塗抹牛奶、牙膏、醬油、蜂蜜，或是撒鹽、撒麵粉和撒香灰，較誇張的還有塗汽油和敷生青蛙肉等，然而這些其實更容易讓傷口感染。

醫生強調，正確的燙傷急救方法應該為「沖、脫、泡、蓋、送」，民眾遭燙傷沖洗完畢後應該趕緊前往醫院就診，切勿迷信偏方。

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