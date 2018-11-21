北京將落實個人誠信分制度 外媒：步入歐威爾式世界

中國政府在各城市廣設監控鏡頭監視人民的一舉一動。（路透）

2018-11-21 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續加強全面監控，首都北京市將在2020年底前完成「個人誠信分」制度，這個跟隨用戶終身的誠信分制度將視其過往表現給予獎勵及懲處，有外媒評論指出，中國再度朝英國作家喬治‧歐威爾名作《1984》中所描繪的極端世界邁進一大步。

根據《美國之音》報導，中國當局19日發布《北京市進一步優化營商環境行動計劃》，正式確定在2020年底前完成北京市社會信用條例立法，信用積分高的個人或企業法人未來將在公共服務、市場進出、旅遊出行、創業求職等通道常保綠燈，信用積分低者則處處受限、各方面寸步難行，且此積分制度將伴隨終身。

中國多個城市即將上路的「社會誠信系統」首見於2014年，當時便曾有外媒聯想到喬治‧歐威爾筆下著名的反烏托邦小說《1984》，這部作品中描述極權國家無所不在地監控及操控公眾，權力核心利用思想警察迫害個人主義，甚至將獨立思考視為犯罪，被視為政治諷喻及反烏托邦小說的經典。

《美國之音》指出，歐威爾這部小說其中一句名言就是「老大哥正在看著你」，後人遂將此類控制度稱為「歐威爾式」世界，比對中國政府廣設人臉辨識、監控鏡頭及網路言行控管等高科技監控設施，認為中國無疑又朝歐威爾式世界邁進一大步。