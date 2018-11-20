CNN：金馬獎爭議北京低調 以免影響台灣選舉

2018-11-20 01:44

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，台灣紀錄片導演傅榆在金馬獎發表得獎感言，引發兩岸激辯，但北京官方至今維持相對低調，以免對24日的台灣九合一選舉投票產生衝擊。

CNN指出，儘管台北和北京之間經常出現政治和軍事緊張，常被譽為是台灣奧斯卡獎的金馬獎，近年已成為全球華語電影工作者展示作品的重要平台，吸引台灣、香港、大陸和其他地區的明星出席。

傅榆17日獲頒金馬獎最佳紀錄片獎時表示：「希望我們的國家可能被當成一個獨立的個體來看待，這是我做為台灣人最大的願望！」

報導指出，台灣總統蔡英文也加入辯論行列。她在臉書（Facebook）發文表示：「我們從來沒有接受過『中國台灣』這個說法，也不會接受這個說法，台灣就是台灣。我以昨天的金馬獎為榮，它凸顯台灣之所以不同於中國，就在於我們的自由與多元，而這正是所有藝術創作能夠盡情奔放的樂土。」

她指出：「我們歡迎所有電影工作者來台灣交流工作，在這裡不會有人因為不同言論就消失或被消音，我們也沒有會被網路屏蔽的敏感詞。這就是台灣。但我們也希望這些來到台灣的客人在享受自由的空氣之餘，也能尊重台灣人民的想法。」

中國媒體隨即在有關金馬獎的報導中，移除所有關於傅榆及其紀錄片作品「我們的青春，在台灣」得獎的報導。

不過CNN指出，截至目前，北京官方的回應維持相對低調，即使是傅榆鮮少使用的微博帳號也未被關閉。

分析家表示，中國當局注意避免他們的行動對台灣九合一選舉產生衝擊。

中國「環球時報」總編輯胡錫進針對金馬獎風波，在微博發表評論談話影片。他指PF3F5004.CAP 11/20/18 01:41:04CNN：金馬獎爭議北京低調 以免影響台灣選舉〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，台灣紀錄片導演傅榆在金馬獎發表得獎感言，引發兩岸激辯，但北京官方至今維持相對低調，以免對24日的台灣九合一選舉投票產生衝擊。

CNN指出，儘管台北和北京之間經常出現政治和軍事緊張，常被譽為是台灣奧斯卡獎的金馬獎，近年已成為全球華語電影工作者展示作品的重要平台，吸引台灣、香港、大陸和其他地區的明星出席。

傅榆17日獲頒金馬獎最佳紀錄片獎時表示：「希望我們的國家可能被當成一個獨立的個體來看待，這是我做為台灣人最大的願望！」

報導指出，台灣總統蔡英文也加入辯論行列。她在臉書（Facebook）發文表示：「我們從來沒有接受過『中國台灣』這個說法，也不會接受這個說法，台灣就是台灣。我以昨天的金馬獎為榮，它凸顯台灣之所以不同於中國，就在於我們的自由與多元，而這正是所有藝術創作能夠盡情奔放的樂土。」

她指出：「我們歡迎所有電影工作者來台灣交流工作，在這裡不會有人因為不同言論就消失或被消音，我們也沒有會被網路屏蔽的敏感詞。這就是台灣。但我們也希望這些來到台灣的客人在享受自由的空氣之餘，也能尊重台灣人民的想法。」

中國媒體隨即在有關金馬獎的報導中，移除所有關於傅榆及其紀錄片作品「我們的青春，在台灣」得獎的報導。

不過CNN指出，截至目前，北京官方的回應維持相對低調，即使是傅榆鮮少使用的微博帳號也未被關閉。

分析家表示，中國當局注意避免他們的行動對台灣九合一選舉產生衝擊。

中國「環球時報」總編輯胡錫進針對金馬獎風波，在微博發表評論談話影片。他指出：「台灣民進黨當局和綠營媒體如獲至寶地炒作傅榆事件，目的只有一個，那就是在24日將舉行的九合一選舉之前，儘可能地炒熱兩岸話題，針對民進黨民調低迷的情況再搏一把。」