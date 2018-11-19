德國麻疹疫情升溫 日本1884人感染 恐影響2020東奧

日本今年感染德國麻疹人數已高達1884人，預測將會突破2000人，而疫情短期內仍會持續。（資料照）

2018-11-19 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本德國麻疹疫情加劇，日媒報導指出全國已有1884人感染，預測將會超過2000人，恐影響2020年東京奧運及隨後舉行的帕拉林匹克運動會（殘障奧運）。

綜合日媒報導，日本國立感染症研究所提出最新數據，10月底至11月初再添154宗德國麻疹病例，今年累積感染人數已高達1884人，預測未來恐突破2000人，成為5年來首次。日本當局表示，短期內疫情仍會繼續，可能造成訪日旅客數下降，因而影響2020年東京奧運與帕運會。

報導指出，德國麻疹在7月23日至29日開始「重新流行」，當時初期患者集中在東京、千葉等5都縣，但到了10月29日至11月4日，單週感染地區已擴大至26都道府縣，其中關西地區的染病人數也明顯增加。

據了解，日本在1977年至1995年間，只強制要求女高中生接種麻疹疫苗，因此現年30至50歲、未接種疫苗的男性將是染病的高風險群，目前佔病例總數逾80％，專家呼籲民眾應盡早去施打。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）也在10月底發出第二級旅遊警示，提醒沒有接種疫苗、抗體的孕婦避免前往日本。