中國「旋轉真馬」栓馬繞圈挨批虐動物 網掀戰

中國「旋轉真馬」栓馬繞圈，遭網友投訴，怒批虐待動物。（圖擷自youtube）

2018-11-19 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕旋轉木馬是每個樂園中必備的遊樂設施，老少咸宜的低刺激遊戲，讓它在樂園中廣受歡迎，但中國竟出現以真馬取代木馬的「旋轉真馬」設施，引起網友持不同意見熱議。

綜合外媒報導，「旋轉真馬」設施架設在中國雙流萬達廣場中，遊戲介紹更寫著「由別於傳統木馬，讓你真正體驗在馬背上的樂趣」，但該設施遭到網友投訴，直批殘忍。

《人民網》報導，「旋轉真馬」設施以真馬取代木馬，用驅動機拉著馬兒前進、繞圈，工作人員表示，由於原本就需要溜馬兒，該設施剛好可以讓馬兒運動一下，且這些馬兒皆是經過專業訓練，一次體驗收費50人民幣（約台幣200多元），遊戲時間約4分鐘、繞行10幾圈，驅動機可以調節成快、中、慢3種速度，現場更會有3名教練緊盯全場。

動保專家周明表示，從動物保護的角度來看，馬兒活動的時間及工作量的強度並沒有虐待動物的問題，且法律並沒有禁止將動物用在娛樂設施當中，故並無不當。

「旋轉真馬」的影片在網路上流傳，引起網友正反議論，有網友表示「說沒問題的把你栓上去轉幾圈試試」、「善待動物，給自己積點德、「評論真的看出大多數的人一點愛動物的心都沒有」；但持相反意見的網友則說「這個算不上殘忍，那馬戲團豈不是罪惡滔天了」、「除了安全問題，我不覺得有別的問題」。