耶誕節裝飾品驚見「納粹」符號 網站急下架

丹麥最大拍賣網站「DBA」上近期出現了許多耶誕節商品，然其中部分商品卻因印有「納粹」符號和旗幟，遭到下架。（美聯社）

2018-11-18 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕因應耶誕節到來，丹麥最大拍賣網站「DBA」出現許多耶誕節商品，然其中部分商品卻因印有「納粹」符號和旗幟，遭到下架。

據《太陽報》報導，「DBA」是丹麥最受歡迎的網站，每個月擁有超過160萬的用戶使用，但近日卻有人在上面販售印有「納粹」符號的耶誕節裝飾品，事後遭到「DBA」公司下架。

「DBA」公司發言人隆德（Sofie Folden Lund）表示，目前已經將所有相關納粹商品下架，因為它們可能會挑起他人的情緒、令他人反感。

事實上目前在斯堪的納維亞半島上的國家裡，佔有和出售以納粹為主題的物品，並不構成犯法，因為在第二次世界大戰期間，希特勒的軍隊曾佔領了這個國家。但「DBA」自2008年被另一全球購物網站「eBay」接管後，「eBay」公布的「冒犯性物品政策」中就有規定，禁止出售任何帶有納粹符號或1933年後帶有納粹標誌的物品。

報導指出，這些納粹耶誕裝飾品是由一位叫達爾斯堡（Claus Dalsborg）的人所販售，他表示，當初他也是向他人購買到這些物品，「這些小玩意是如此怪異、瘋狂和令人著迷，讓人不得不買」，且「這些都是歷史的一部分，我們無法改變那些曾在納粹統治底下度過的耶誕節。」