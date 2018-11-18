迎接紅葉季 京都平等院夜間點燈

京都的世界遺產平等院鳳凰堂，配合紅葉季於17日起夜間點燈並開放參觀。（記者林翠儀攝）

2018-11-18 08:20

〔駐日特派員林翠儀／京都18日報導〕位於京都的世界遺產平等院鳳凰堂，今年首度配合賞楓季正式對外開放夜間參拜 ，院內紅葉、鳳凰堂及國寶文物阿彌陀如來坐像、鳳凰像在燈光照明下璀璨登場，透過池水的倒影更增添了夢幻氣氛。

日本今年秋天的氣溫偏高，京都的紅葉也延後登場，預計還要一週才會完全換上紅、黃色秋裝。位於宇治市的平等院，去年曾試辦夜間點燈但並未對外開放，今年從17日起至12月2日點燈，並正式開放一般民眾參觀，周邊的商店也配合延長營業時間，首日即吸引民眾大排長龍。

平等院建於1053年的平安時期，代表當時貴族對於佛教「極樂淨土」的憧憬，院內引進鄰近宇治川的水源打造了「阿字池」，水池之西建有鳳凰堂、東側有象徵今世的拜殿，周圍則是淨土式庭園。

鳳凰堂原名阿彌陀堂，置奉阿彌陀如來和52尊雲中供養菩薩像，因為中堂屋頂置有兩隻尊貴象徵的金銅鳳凰像，在江戶時期更名為「鳳凰堂」。鳳凰堂不但具有平安時期思想信仰的象徵，也集繪畫、建築、工藝與雕刻等藝術國寶於一堂，1994年被登錄為世界遺產，日本目前流通10圓硬幣及萬圓紙鈔均有刻繪著鳳凰堂及鳳凰像的圖案，代表其對日本的重要性。

為了凸顯阿彌陀如來坐像及鳳凰像的珍貴，院方今年首次使用了5座金色的LED燈照明，讓兩件國寶文物更顯金碧輝煌，院內約有200棵楓樹和銀杏，今年變色時間也略遲，不過透過燈光的照明仍然可觀，預料下週進入紅葉最盛期，還會湧入更多人潮。夜間參拜開放時間下週起為11月23、24、25、30日及12月1日及2日，從每晚6點到8點半，門票成人600圓，持白天門票可於夜間再入場。