APEC峰會登場 張忠謀與各國領袖互動

2018-11-17 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕亞太經濟合作會議(APEC)領袖高峰會今天在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港(Port Moresby)登場,我國領袖代表張忠謀,除了與新加坡總理李顯龍等各國元首互動,也與美國副總統彭斯(Mike Pence)舉行雙邊對話。稍早張忠謀也與各國領袖一同進行本屆APEC峰會的大合影。

《中央社》報導,各國領袖稍早陸續乘車從郵輪前往下午會議場所APEC Haus,主辦國巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾(Peter O'Neill)在大門口迎接各國領袖及領袖代表,我國領袖代表張忠謀也與歐尼爾握手寒暄。

張忠謀在領袖大合照時,站在後排右邊算起第4位,左右兩邊分別是泰國總理帕拉育(Prayut Chan-O-Cha)新加坡總理李顯龍。中國國家主席習近平則站在前排左側,當下兩人並沒有互動。

張忠謀今日稍早與代表川普出席本屆APEC峰會的美國副總統彭斯,在郵輪進行雙邊對話,就美台及美中關係議題交換意見。彭斯未出席下午在APEC Haus舉辦的會議。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金(Josh Rogin)稍早在推特透露,張忠謀與彭斯會面時,觸及「美台自由貿易協定」的議題。彭斯表示,他會把這個訊息帶回華盛頓告知美國總統川普。

Pence said afterwards the Taiwanese delegation made a case for a U.S.-Taiwan free trade agreement and Pence said he would bring that message back to Washington and to Trump. #vpinasia