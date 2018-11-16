同組號碼買25年 紐約男中威力球頭獎贏得105億

威力球得主貝利到了這幾天才出面領獎，並表示他過去長達25年的時間，都買同組彩券號碼，堅持25年才終於得獎。（路透）

2018-11-16 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕上月底美國彩券「威力球」（Powerball）開出了史上美國彩券史上第4高的獎金，大約6.8億美元（約新台幣210億元），由兩名得主共同贏得，其中1名得主到了這幾天才出面領獎，並表示他過去長達25年的時間，都買同組彩券號碼，堅持25年才終於得獎。

綜合媒體報導，上月底開出的美國「威力球」得主之一，紐約67歲退休政府員工貝利（Robert Bailey），在這幾天出面領獎時表示，他從1993年起，就用家人給他的幸運數字8、12、13、19、27、40買彩券，過去25年內，他每次都會花10美金（約新台幣310元）買這組數字，從未停過。

在25年持之以恆的努力之後，貝利終於在上月底開出的「威力球」中贏得頭獎3.4億美元（約新台幣105億元），獎金扣稅後還有1.25億美元（約新台幣38.6億元），貝利在尋求法律、財務諮詢後，決定1次領走1.25億美元。儘管已經中了頭獎，貝利表示他還是會繼續堅持買彩券，「這是1種很好的改變命運的方法，我將會把錢用來做正確的事」。

「威力球」是由「美國多州彩券協會」（Multi-State Lottery Association）主辦的彩券，得獎人可以選擇分30年提領獎金，或1次領完所有獎金。這次「威力球」頭獎獎金總額美國彩券史上第4高、「威力球」史上第3高，另1名得主為愛荷華州（Iowa）的威斯特（Lerynne West）。