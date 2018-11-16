四川也爆豬瘟災情 中國已18省市遭殃

2018-11-16 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國大陸豬瘟災情加劇! 暨昨日養豬大省湖北爆發災情後，第18個省市在今天也發現豬瘟災情，四川省宜賓市高縣傳出確診案例，該養殖戶存欄生豬40頭，發病16頭、死亡10頭。

今天（16日）中國農業農村部新聞辦公室發布新聞稿，11月15日21時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，四川省宜賓市高縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。該養殖戶存欄生豬40頭，發病16頭，死亡10頭。

並表示，疫情發生後，立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實，該起疫情已得到有效處置。

自今年8月起，豬瘟席捲半個中國，甚至日本也傳出豬瘟災情，台灣各大港口及機場無不加強防疫工作，綜合媒體報導，農委會防檢局表示，非洲豬瘟與豬瘟都是由病毒引起的一種高度傳染性的惡性豬隻疫病。但非洲豬瘟尚無藥物可供治療及疫苗施打，豬隻致死率 100%。

非洲豬瘟病毒雖不會感染人類，但由於沒有疫苗，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬防堵病毒擴散，一旦傳入將嚴重威脅產業。