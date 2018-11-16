佔中案將開審 陳健民：只要不被監禁摧毀就會更強大

香港佔中被告陳健民14日表示，只要他們不被監禁、審訊所摧毀，就會變得更加強大。（法新社）

2018-11-16 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港2014年爆發爭取真普選的佔中運動，後來9名參與佔領行動的人遭到起訴，本案將在19日開審，被告之一陳健民14日就表示，只要他們不被監禁、審訊所摧毀，就會變得更加強大。

綜合報導指出，陳健民14日在香港中文大學教最後一課，他表示已做好坐牢的心理準備，也說自己不是第一個坐牢的，「有些年輕人已經坐牢了。」他勉勵同路人，只要不被監禁、審訊所摧毀，變得沮喪與憤怒，最後就會變得更強大，「如果我們沒有被撃倒，就可以激勵更多人。」

陳建民也說，雖然要離開中大，但他的心情卻是無憤怒、無悲哀，只有感恩。他直言自己在佔領期間是很冷靜的人，「但現在卻是最激動的時候，我好感激我可以在這裡讀書、好感激這個地方給機會我教這麼多學生。」陳建民在講到這一度哽咽，觀眾則抱以雷鳴掌聲。

陳建民表示，案件將在下週開審，現時仍不確定結果為何，也不知道哪些人會坐牢、哪些不用。他看到不少人因為支持他、佔中案被告，這讓他相信，人心裡的良善是我們的希望。他也呼籲大家不要放棄，因為在最黑的環境，才能見到星星。