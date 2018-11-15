怕女學生不敢請生理假 男老師記錄每人「月經週期」

中國一名高中男老師考量到班上一些女生可能適逢生理期身體不適，卻不好意思開口跟他請假，因此主動記錄起女同學的月經週期。（圖擷取自錢江晚報）

2018-11-15 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一間高中男老師，因考量班上女生若逢生理期不舒服，又可能不好意思向他請假，便主動記錄起每位女學生的月經週期，引發網友熱議。

綜合中媒報導，38歲莫姓男老師帶領的班級裡一共有30位女學生和13位男學生，然而考量到每次學校集會跑步時，一些內向的女生都會不好意思說自己月經來要請假，因此他便改轉成在班上公開詢問哪些女同學今天月經來，並主動記錄起每個女同學的月經週期，甚至還買了熱水瓶跟黑糖，請班上男同學去泡成黑糖水，照顧身體不適的女同學。

莫老師表示，「女生就是用來照顧的」，第一次開始記錄女同學的月經週期時，大部分學生都是可以接受的，他們都很信任我，我覺得這是最重要的關鍵。

不過許多網友們的反應則相當兩極，有網友認為「我什麼時候月經來是我的隱私」、「覺得變態，對女同學不尊重」、「如果我女兒的班主任這樣，我不會感動而會擔心」、「女性應該要能照顧自己」。

而也有網友贊同，「老師是個暖男啊」、「月經又不難以啟齒，搞得好像很丟人一樣」、「這樣的男人才是男人」、「中國的教育早就應該糾正和普及涉及生理方面的各種知識了」。