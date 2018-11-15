加州野火燒到核污染區 居民憂心化學物質交互影響

2018-11-15 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國加州南部遇野火肆虐，大火的燃燒範圍更擴及到曾被核污染的前火箭測試與研究場所的部分地區，引起當地人擔憂，憂心火災是否會和該地土壤和植被間的輻射或化學污染相互作用，不過加州公共衛生官員出面表示，並沒有檢測到有毒化學物質被釋放到空氣中。

綜合外媒報導，前火箭測試與研究場所聖蘇珊娜野外實驗室，在1959年曾傳出部分核熔毀等污染，當時發現了大面積的化學和放射性污染，導致許多建築物被廢棄，這次加州野火燃燒波及的區域，有部分擴及到曾被核汙染的聖蘇珊娜野外實驗室（Santa Susana Field Lab），公共衛生官員在西米谷（Simi Valley）地區周圍收集了空氣樣本，進輻射探測，初步測試調查結果顯示，並沒有發現明顯的輻射水平。

《雪梨晨鋒報》報導，1989年能源部的報告中顯示，該地區的土壤和植被中存在污染物；2012年美國環境保護局的報告指稱，在該地區中收集的樣本數中，有七分之一含有「超過背景水平的放射性物質濃度」，對此公衛部表示，科學家和毒物專家已對該地進行審查，說道：「以前檢測到的放射性及有害物質並不會和火災交互影響，火災所產生的煙霧中並沒有毒物，更不會對人類構成威脅。」