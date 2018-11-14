北京重度霾害能見度不到50米 13條高速公路封閉

中國首都北京市今（14）日再度遭霧霾襲擊，為今年入冬以來最嚴重空汙。（歐新社）

2018-11-14 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市今（14）日再度遭霧霾襲擊，為今年入冬以來最嚴重空汙，上午起已封閉13條高速公路，下午空氣品質指數（AQI）更達到最高等級「六級嚴重污染」。

綜合外媒報導，中國京津冀（北京市、天津市、河北省）地區近日出現嚴重霧霾，今天的汙染則達到中國入冬以來最嚴重程度，讓北京長時間處於黃色警報，北京、河北中南部和東北部等地的部分地區，能見度甚至不到50公尺，北京市上午起已封閉13條高速公路。

中媒指出，據中國環境監測總站實況平台，今日下午1時，北京全市AQI為301，達到「六級嚴重汙染」，這是中國空氣品質等級中最嚴重級別。下午2時，北京AQI為298，距離「六級嚴重汙染」僅一步之遙，預計下午汙染情況並未改善。

《彭博》指出，與野火災情慘重的美國加州相比，北京的PM2.5指數甚至更差。美國政府的AirNow網站顯示，截至北京時間11:00，納帕郡（Napa Valley）PM2.5指數為161、沙加緬度（Sacramento）為188、舊金山為164。

儘管如此，北京週三空汙程度已明顯比10年前要低。2010年3月22日，北京PM2.5指數曾於2010年3月22日達到761。之後當局減少使用煤炭和燃料油以遏制空汙。

中媒指出，北京市環保局認為，15日白天大氣擴散條件好轉，北京空氣品質將改善。