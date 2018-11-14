增至48死！加州史上最慘野火仍在蔓延

「坎普山火」已成為加州歷史上破壞災情最強的山火，焚燒面積超過13萬英畝，已知至少48死，8817棟建築慘遭焚毀。（美聯社）

2018-11-14 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火持續蔓延，隨著失蹤者陸續被證實不幸罹難，死亡人數再創新高，已達48死，由於當地乾旱及焚風吹拂，火勢難以控制，目前仍有5千多名警消設法撲救。

加州地區11月8日，在3處山區同時爆發野火，災情最嚴重的是北加州的「坎普山火」（Camp Fire），已成為加州歷史上破壞災情最強的山火，焚燒面積超過13萬英畝，8817棟建築慘遭焚毀，天堂鎮毀於一旦，天堂鎮與周遭區域共52000人疏散，火勢最烈期間，每秒就能吞噬一個足球場大小的林地。

天堂鎮的北部巴特郡（Butte County）請求國民警衛隊協助搜尋罹難者遺體，官員指出，巴特情況相當嚴峻，儘管風力減弱也助於滅火，但當地已200多天沒有降雨，對於遏止火勢挑戰仍大，官員坦承，大火可能要到月底才能完全控制住。

最新統計顯示這場大火已經造成48人死亡，超越1933年造成29人死亡的格里斐斯公園（Griffith Park）大火，成為加州史上傷亡最慘重的森林大火，目前恐還有數百人失蹤，不過當局並未公布最新失蹤人數。