內容審查和貿易戰內外夾攻 中國科技業面臨寒冬

2018-11-14 00:14

〔中央社〕在中國政府對科技業加強管控、收緊監管，以及美中貿易大戰正阻礙企業成長的情況下，中國龐大科技業的許多從業人員正面臨一場清算。

中國科技業去年仍能延續多年來的高速成長榮景。阿里巴巴、騰訊等科技公司光是在2017年，市值就幾乎成長一倍，還進行大手筆投資，將事業版圖擴展至雲端、線下零售和金融等領域。

但如今市場已感受到中國科技業境況大不如前：招聘人數下滑，企業利潤變少，以及股價重挫導致中國最大的數家上市科技公司市值今年以來共蒸發近5000億美元。

中國最大的數家科技公司已開始釋出疑慮訊號。阿里巴巴和百度都因為展望疲弱，最近下修全年銷售預測。這是阿里巴巴自2014年上市以來，首度調降營收財測。

上海景晨基金執行合夥人張晨昊表示：「從交易數量、交易規模或融資等幾乎所有方面來衡量，科技業獲得的投資無疑已降溫。」

中國科技業正面臨各方面挑戰。

中國今年第3季經濟成長率創2008年金融海嘯以來的新低，人民幣兌美元匯價大貶，國內市場也急遽下滑。

美國除了對中國祭出一連串以牙還牙的關稅外，還指控北京竊取科技，禁止中資企業購併美國科技公司，並將部分中國公司列入黑名單。

在中國國內，從社群媒體、遊戲到金融科技（fintech）等各類科技公司，都感受到中共收緊監管和加重控管力道。

遊戲是中國科技巨擘騰訊的最大營收來源。不過北京暫停遊戲審批後，騰訊股價今年迄今已暴跌逾25%。

中國官員本週出席在浙江烏鎮舉行的世界互聯網大會時，暗示打算對中國大型科技公司加強管控。

國家互聯網信息辦公室副主任高翔8日表示：「他們（科技公司）可以很大，但我們也應充分監管。」

中國主管機關已加強鎮壓低俗笑話應用程式（App）、侮辱國歌的直播主等一切內容，讓向來無拘無束和充滿創新的網路世界不寒而慄。

中國科技業的寒冬也反映在人力招聘上。

中國主要人力銀行網站「智聯招聘」的統計顯示，截至9月止，資訊科技（IT）和網路產業的聘僱需求已較去年同期銳減51%。

要求匿名的阿里巴巴和騰訊人資部門人員表示，企業在銷售、軟體開發等某些領域的人才招募速度已放緩。

中國科技公司的銷售成長速率仍超越他國同業。不過騰訊創辦人兼董事會主席馬化騰最近接受國營電視台訪問時表示，市場仍具有極龐大潛力，但也承認目前正面臨各種挑戰。

然而統計數據顯示，中國科技業接下來還會面臨更嚴峻的挑戰，對於估值快速暴漲的未上市新創公司，以及小米、美團點評等甫上市的科技公司而言，將是一大隱憂。