南韓高中生新風潮 大學考試結束去整形！

南韓高中生流行大學考試後去做整形手術，許多診所都會為考生祭出超值的優惠。韓國學生示意圖。（歐新社）

2018-11-13 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓整形風氣盛行，沒想到現來連高中生也迷上了！韓國一年一度的大學考試，被認為是決定學子一生的重要階段，假如進入名牌大學，未來就有更多機會到大財閥如三星等集團上班，因此學生們應戰大考的壓力非常大，為了犒賞自己的辛勞，目前正流行考完試後去做整形手術。

據《韓國時報》報導，由於絕大多數的高三生在大考時期，迎來了可以合法接受整形手術的成年階段，因此這股風潮之所以會流行的原因，可能是高中生們認為整形手術正好代表著自己的成年禮。

不過，整形醫院也提供非常多誘因，他們會為剛參加完大考的學生祭出非常驚人的優惠，只要拿大考證明過來就能打折，各種廣告在網路上瘋狂散播。

首爾瑞草區瑞草洞的一家診所，在今年12月31日之前，為高三學生、重考生提供35％至48％的眼部手術折扣，同時將鼻部手術費用從100萬韓元（約新台幣2.7萬元）降至59萬韓元（約新台幣1.6萬元），青春痘治療則有49％的折扣。

全羅北道群山市的診所，則為年輕人中最受歡迎的雙眼皮手術打折20％，還有各種臉部填充物、肉毒桿菌和除毛服務的折扣。

某間釜山診所的網站上，則直接用穿著校服的女孩來打廣告，旁邊的標語寫著「雙眼皮手術加眼形調整只要79萬韓元（約新台幣2.1萬元）」，而通常這種手術光是單眼的價格通常在50萬韓元（約新台幣1.35萬元）到100萬韓元之間，可見優惠的程度相當大。

一名整形外科醫生表示，大考後無疑是整形手術的最佳時機，因為學生們將會有長達2到3個月的寒假（韓國第一個學期從3月開始），而這段時間足以讓術後的臉部完全康復，但他也呼籲學生們不要因為便宜就做出輕率的決定，一定要和醫生進行術前諮詢。