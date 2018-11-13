鬼探頭！母鬆手3秒... 2歲兒衝路中央被車輪「上下」輾斃

中國廣東深圳一名媽媽日前與2歲兒子在外玩耍，未料才鬆手3秒，男童突衝向路中央不慎摔倒，當場被貨車輾過，送醫搶救不治。（圖翻攝自微博「深圳交警」影片）

2018-11-13 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕家長注意！中國廣東深圳一名媽媽日前與2歲兒子在外玩耍，未料才鬆手3秒，男童突衝向路中央不慎摔倒，當場被迎面駛來的貨車輾過，送醫搶救仍不治身亡。

綜合中媒報導，這起不幸事件發生在上週五（9日）上午11時左右，張姓貨車司機駕車行經寶安區福海街道塘尾社區接福路時，練姓2歲男童突從右側、停放車輛的夾縫中竄出，還疑似不小心絆倒仆街，煞車不及的車身右前、後輪接連「上下震動」輾過，護在後頭的家長嚇得手足無措連忙上前查看狀況。

報導指出，練姓男童送醫救治後仍回天乏術。微博「深圳交警」昨發出一篇「看好孩子！看好孩子！看好孩子！」貼文表示，這是一場「鬼探頭」（視線被障礙物遮住產生死角）引發的悲劇，並指監視器畫面顯示，男童母親「在看護時沒有盡到看護義務」，提醒家長看好小朋友，使其遠離危險。

中國網友回應，「希望交警公佈責任劃分，個人覺得司機位置是不可能看到那個小孩衝出來的」、「小孩不幸、司機可憐」、「這個媽媽有問題」、「我想知道在路邊停著的那些車算不算違規？占去道路一半的面積，還遮擋視野」。