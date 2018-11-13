創造無數超級英雄！「漫威之父」靈感來自人性缺陷...

「美國漫畫英雄之父」、「漫威之父」的美國猶太裔漫畫家史丹李（Stan Lee）今天逝世，享耆壽95歲。（路透資料照）

2018-11-13 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕「美國漫畫英雄之父」、「漫威之父」的美國猶太裔漫畫家史丹李（Stan Lee）今天逝世，享耆壽95歲。史丹李源源不絕的創造力，徹底改變了漫畫，並透過《蜘蛛人》、《鋼鐵人》、《綠巨人》和《驚奇4超人》，與其他漫畫家共同創造「漫威宇宙」（Marvel Universe）宏大的漫畫世界觀。

《TMZ》率先報導，救護車今天趕到史丹李位於好萊塢山（Hollywood Hills）的住處，他被送往錫安山醫學中心（Cedars-Sinai）後逝世。史丹李的女兒潔希李（J.C. Lee）證實父親逝世，向媒體發表聲明說，「他覺得自己對粉絲們有不斷創作的義務，他熱愛生命、他熱愛自己的生活，他的家人和粉絲都愛他，沒有人能取代他。」

史丹李作為漫畫界巨擘，後來他成為出版商，廣泛被認為對當代漫畫有巨大貢獻，史丹李在1960年代提供英雄的想像，他所創作的超級英雄都始於非常平凡的人，大多是影射自己的人生。他從小家境貧窮，經常被同學排擠，靠著閱讀書籍度過艱困時期，在書中找到另一個精彩的世界，彌補現實的失落。

他在舅舅的幫助下，到及時漫畫（Timely Comics，漫威漫畫的前身）擔任助理，幫漫畫家倒墨水、沖咖啡。1941年，《美國隊長》創作者西蒙（Joe Simon）和其重要夥伴科比（Jack Kirby）離開及時漫畫，不到19歲的史丹李成為見習編輯，以筆名史丹李發表「美國隊長挫敗叛徒的復仇」，後來開始擔任公司漫畫分部的主編和藝術總監，直到1972年成為該出版社總編。

史丹李畫出青少年和兒童的理想型英雄，賦予這些超級英雄們人性上的缺陷，貼近人類的角色受到民眾喜愛，他陸續攜手漫畫家科比創作《驚奇4超人》、《綠巨人浩克》、《鋼鐵人》、《雷神索爾和《X戰警》；他還與艾佛利特（Bill Everett）合作創造《夜魔俠》；與迪特克（Steve Ditko）合作創作《奇異博士》和《蜘蛛人》，而這些角色存在於所有的平行的漫威宇宙。

近期史丹李幫助製作電影《復仇者聯盟》、《黑豹》、《星際異攻隊》，以及《神盾局特工》、《夜魔俠》等電視劇，成為美國家喻戶曉的人物，他在許多漫威電影和電視劇中都有擔任過客串，並經常提到他的座右銘「精益求精！」（Excelsior!）

史丹李逝世消息曝光後，許多飾演他筆下的超級英雄紛紛哀悼。飾演《鋼鐵人》的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）說：「謝謝你成就了我，史丹...」；飾演《美國隊長》的克里斯伊凡（Chris Evans）說：「未來將永遠也不會有另一個史丹李，幾十年來他帶給老少粉絲提供冒險、逃離、信心、舒適、靈感、力量、友誼及快樂，他散發出各種愛與善良的氣息，並在無數人的生命中留下不可磨滅的印記。精益求精！」；飾演《金鋼狼》的休傑克曼（Hugh Jackman）則說：「我們痛去了一個創意天才，史丹李是超級英雄界的先鋒力量。我很驕傲能成為他的遺產的一小部分，能幫助把他的角色之一變得鮮活」。