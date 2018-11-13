NRA支持管制槍枝的醫生「走自己的路」 美醫生們用血反嗆

2018-11-13 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國槍枝議題，日前美國醫師協會在國際權威期刊《內科醫學年鑑》上登載多篇關於「管制槍支議題」的相關文章，結果這舉動引起美國擁槍派最大勢力「美國全國步槍協會（NRA）」的不滿，於11月7日在社群平台上發文厲聲批評，嗆這些醫生「走自己的路（stay in their lane）」，要他們別多管閒事；結果不久後就發生千橡市酒吧槍擊慘案，造成12人死亡，而美國的醫生們也不甘示弱，紛紛在社群平台上傳搶救槍擊傷患後的鮮血照片，並加註「這就是我的路」，宣示不會放棄發聲的決心。

綜合外媒報導，NRA在社群平台批評，有人應該去告訴這些反擁槍醫生「走自己的路」，《內科醫學年鑑》上有一半的文章都在要求加強槍枝管制；還批評「這些醫生只問醫學界的意見，完全沒有徵詢別人。」

結果2天後，尤其是在千橡市發生酒吧槍擊慘案後，美國各地的醫生紛紛不滿反嗆，美國有位創傷外科的醫生約瑟夫‧薩克蘭（Joseph Sakran）抨擊，「你知道我每週都得在屍體裡弄出多少子彈嗎？」，她怒斥「這就是我的路，我他X的高速公路！」；布倫特·麥卡萊布（Brent McCaleb）醫師寫道「我的第一位傷患，他因為頭部中彈而送到醫院急救，傷患的母親哭著懇求我救回他，但最後沒有成功；而他也不是最後一個」；也有一位克里斯·班奈特（Chris Bennett）醫師表示，「自從流出第一滴血、第一次插管急救、和第一次有母親哭倒在地上；對我們來說，我們一直走在路上。」

NRA在惹火了醫生後，並沒有針對這些評論做出回應；不過日前NRA的發言人在接受媒體訪問時，稱「支持管制槍枝者要求的管制措施，在加州早就已經立法，但還是無法阻止槍擊慘案」，抨擊他們只是想藉此炒作管制槍枝的議題。