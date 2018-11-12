批中共竟網路「被消失」 北京學者：哪有先生不說話？

2018-11-12 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京清華大學法治與人權中心主任許章潤最近撰文表示，他在7月發表批評時政的《我們當下的恐懼與期待》萬言書後，在中國網路世界「被消失」，有關他的消息「羞羞答答」只剩20、30條。儘管面臨如此境遇，他依然捍衛言論自由，引用胡適的白話詩表示「哪有先生不說話」？

許章潤是北京民間經濟智庫「天則經濟研究所」特約研究員，近日在天則所官網發表《哪有先生不說話？！》一文，提到自己在中國最大搜尋網站百度上的詞條已從數十萬被刪到「猶有二三十條」，「羞羞答答」，多半只是帶有他名字的新聞報導。實際搜尋發現，今天百度上有關許章潤的詞條約16則，新聞有8篇，但都是2015年以前的消息。

許章潤認為，他面臨在中國網上「被消失」的境遇，源於他撰寫了《我們當下的恐懼與期待》。該文直指中國搞「極權回歸」、「個人崇拜」，呼籲恢復國家主席任期制及平反六四事件。他對當局屏蔽姓名等也早有心理準備，「秦制妙法，新貴舊招，雖兩千年往矣，前後有別，卻了無進步，總不外鉗口二字，何足為奇」。

許章潤也說，近年倒台的周永康、薄熙來等中共高官在網上都有數萬詞條；禍國殃民的「四人幫」，更是「詞連山海，條接雲天」，多到數不過來。他感嘆，在當局眼中，他這個「教書匠」，竟然比四人幫「還壞」。諷刺當局「似乎認為如此這般就能將我從人間蒸發」。

許章潤在文末借用80多年前胡適的一句白話詩「哪有先生不說話」 ，自陳對言論自由的立場。許章潤寫道：「說話就得讓人聽見，才能構成對話與交談，讓我們擺脫孤立的私性狀態，獲得公共存在，保持人性。進而，我們的公共存在狀態，也唯有這種公共存在狀態，才賦予我們以自由。」