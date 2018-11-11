加拿大2蠢警偷吃大麻證物 嗨過頭只能「報警」求助

2018-11-11 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多有名警察，日前奉命去查緝一間涉嫌私賣的一處藥房，並查獲一批大麻產品，但他竟與另一名同僚分食一塊摻有大麻的巧克力條，還偽造證物報告意圖蒙混過去；結果這2名警察在20分鐘後，就因為大麻藥效太強「嗨過頭」而向其他警察求救，雖然事後送醫救治後沒有生命危險，但也因此被告上法院，而法官也氣得怒斥「行為已經不能稱之為蠢了，簡直是個白癡！」

綜合媒體報導，這名蠢到有剩的36歲前多倫多警察維托里奧‧多明內利（Vittorio Dominelli），已經在多倫多擔任警察有13年，他在今年1月27日與另一名警察潔美‧楊（Jamie Young）奉命查緝一間位在多倫多聖克萊爾大街（St. Clair Ave）上涉嫌私賣大麻的社區藥房，並順利在裏頭搜出一批大麻製品，但是他們倆在搜索途中，還發現3個摻有大麻油的榛子巧克力棒，結果維托里奧與潔美不僅想私吞這些巧克力棒，還當場分食其中一塊大麻巧克力棒。

結果才過20分鐘，大麻開始起作用，且因藥效太強，他們兩個嗨到身體極度不適，最後多明內利只能趕緊透過無線電向其他同僚求助；雖然送到醫院急救之後已無大礙，但最後付出的代價卻非常驚人：警方被迫放棄對私賣大麻藥房與相關人士的指控、一名警察在去救他們時受到重傷，這2位偷吃證物的警察也被告上法院。

多明內利被指控企圖妨礙司法公正等4項罪名，他在法庭上坦承犯行，表示「非常後悔」；多明內利的辯護律師也表示，當多明內利意識到他失去公眾與警方的信任時，他已辭去警察的工作，「他只是不假思索的幹了蠢事」，希望從輕量刑；不過審理法官怒斥「他的行為已經不能稱之為蠢了，簡直是個白癡！」，審判結果將在下週宣布；而另一位吃掉證物的警察潔美將在11月15日出庭受審。