楊潔篪：台獨及分裂勢力是台海穩定最大威脅

2018-11-10 04:12

〔中央社〕中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天說，台灣是涉及中國主權、尊嚴、安全與領土完整的大事，台獨分裂勢力是台海穩定最大威脅，美方應有清楚認識。

中國國防部長魏鳳和則以美國南北戰爭為例指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國當年南北戰爭一樣，「不惜一切代價」維護中國主權。

美中外交與安全對話（D&SD）今天在華府召開後，楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧、魏鳳和及美國國防部長馬提斯會後召開聯合記者會，美中雙方都主動提到關於台灣的議題，在記者會上不掩飾針鋒相對及各說各話。

先發言的蓬佩奧當著楊潔篪面表示，美國關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

後談話的楊潔篪則以中文指出，台獨勢力及其分裂勢力活動，是當前台海穩定最大威脅，對此，美方應有清楚認識。

他還說，中國敦促美方，恪守「一個中國原則」及「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理涉台議題。

美國記者問，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」不同，中方看法為何及美國要如何在自身「一中政策」下、強化美台關係時，先回答的蓬佩奧重申，「我們（美國）的一個中國政策」沒有改變，但在未提到「台灣關係法」的情況下，他指出，美國仍然信守基於「美中三個公報」的「一中政策」，這是美國長期以來的政策與承諾，美國採取的所有做法都一致，也會持續這麼做。

楊潔篪則重申，中國堅定維護自身主權與領土完整，「一個中國原則」是中美政治關係基礎，而台灣是中國領土不可分割的一部分。

他指出，在「一個中國原則」基礎上，中國與世界170多個國家建立外交關係，中國繼續堅持這一原則，因為這是涉及中國「主權、尊嚴、安全與領土完整」的大事。

魏鳳和則主動補充說，台灣是中國領土不可分割的一部分，追求統一是中國的責任，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國當年南北戰爭一樣，「不惜一切代價」維護中國主權。（編輯：徐睿承）