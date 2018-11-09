洗掉不潔！ 印尼警方用消防水槍公開羞辱、沖洗3變性人

3名變性人遭到印尼警方用消防水槍沖洗、羞辱。（圖擷自推特）

2018-11-09 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕印尼旅遊景點日前發生一起慘無人道的暴力事件，警方被拍到用水槍射水公開羞辱、懲罰3名變性人，官員事後卻稱：「強制沖洗他們是為了洗掉身上的不潔靈魂！」

綜合外媒報導，2日，3名變性人在蘇門答臘島的Labuhan Jukung海灘，遭警方用消防專用的高壓水槍對準她們沖洗羞辱，3名變性人不敵水柱沖洗紛紛跪蹲在地。

據《Human Rights Watch》報導，執勤官員表示，對3名變性人的沖洗是一種伊斯蘭洗浴儀式，通過這種方式「洗滌她們靈魂的不潔」，還說這儀式通常用於性行為後的洗浴。

「社區法律援助研究所」（LBH Masyarakat）發言人納尼拉（Naila Rizki）批評，法律中有章程寫警方用救火的水槍強力沖洗民眾的行為是合理的嗎？沒有，這代表執勤的官員們只是在維護自身的價值觀，而不顧他人。」

印尼當局已然不是第一次發生歧視事件，10月31日，西蘇門答臘市的警察在臉書發現同志親吻和擁抱的照片後，隨即逮捕了10名疑似是女同性戀的女性；鑑於多起歧視案件發生，LGBT倡導組織敦促當局不要再迫害性別和性少數群體。

據了解，印尼亞齊特區（Aceh）自2015年10月起開始實施伊斯蘭刑法，將同性關係定為犯罪行為，2016年後，不少政府官員陸續發表反LGBT聲明，反LGBT運動在國內愈演愈烈，現在越來越多地方政府，如西爪哇省等，擬要將同性關係定為刑事犯罪。