情報官警告：中國秘密網軍可能攻擊印度國防設施

2018-11-08 22:42

〔中央社〕印度情報機構官員警告，中國人民解放軍編號61398的秘密網軍部隊，可能透過網路攻擊破壞印度的軍事設施。

印度Zee News今天報導，一名不願具名的印度情報官員指出，中國負責網路戰的61398部隊總部設在上海，旗下的駭客團體在中國情報官員協助下從事網路間諜活動，並透過能對電腦系統長期入侵的「高級長期威脅」（APT）系統，攻擊其他國家政府和工業組織，「這引起我們的關注」。

官員說，61398部隊透過網路定位情報蒐集、追蹤網路資訊來源，且攔截和破譯全球數位通訊，同時使用木馬惡意軟體透過網路竊取資料；印度國防設施也可能遭受中國這支部隊的網路攻擊。

報導說，中國利用駭客竊取機密已有先例。美國今年10月才起訴一名中國情報官員涉嫌駭入美國商業航空公司，竊取用於製造商用噴射客機渦輪引擎的商業機密；入侵時，中國一家國營商用航空公司正開發類似的渦輪引擎，以用於中國或其他國家製造的飛機。

印度首艘自製核動力潛艦「殲敵號」（INS Arihant）最近才完成首次「威懾巡航」，這艘潛艦可攜帶且在水下發射核子彈頭的飛彈；印度也從美國取得可偵測海上和水下敵方艦艇的P8I海上巡邏機，這些都可能成為中國網軍駭客的目標。