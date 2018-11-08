日福岡市區突現野豬 疑被電車嚇到竟撞飛上班族

上月26日日本福岡市今宿車站傳出一起野豬攻擊人類的個案，1名48歲男性上班族被野豬衝撞、咬傷大腿，所幸有駕駛狂按喇叭，嚇走野豬，才沒有釀成大禍。近期事發影片釋出後，引起網路瘋傳。（圖擷取自長坂幸樹推特）

2018-11-08 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕上月26日本福岡市今宿車站傳出一起野豬攻擊人類的個案，1名48歲男性上班族被野豬衝撞、咬傷大腿，所幸有駕駛狂按喇叭，嚇走野豬，才沒有釀成大禍。近期事發影片釋出後，引起網路瘋傳。

推特用戶「長坂幸樹」3日貼出事發影片，他說：「光是用看的就好痛！」影片中可見野豬原本要朝鐵道前行，結果看到列車經過，疑似被嚇到衝往反方向，結果撞倒1名路過的男子，當時男子瞬間飛離地面，與野豬平行，男子還被咬大腿，所幸有附近駕駛的幫助，狂鳴喇叭趕跑野豬，才讓該名男子脫困。

影片釋出後，許多網友被野豬攻擊嚇傻，「這樣上班很衰耶」、「這頭野豬也太會挑時間」，有網友則對男子被撞時，瞬間離地與野豬平行的畫面逗樂，「雖然這樣很過分，但看到這段會不自覺想笑」；也有網友好奇被撞男子的傷勢。

據《SoraNews24》報導，被撞男子的大腿有7公分的撕裂傷，送醫後縫了13針，並無大礙。這頭野豬則在當日下午在距離車站1公里處被民眾發現，已將野豬交由當地的狩獵俱樂部處理。